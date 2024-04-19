«Ювентус» успел отыграть два мяча у «Кальяри»

В 33-м туре Серии А «Ювентус» гостил у «Кальяри» и в который раз разочаровал своих болельщиков. Единственное, в чем был перевес у «старой синьоры», - в контроле мяча. В первой трети команды обменялись моментами. Тимоти Веа опасно бил в ближний угол, а Зито Лувумбу в падении едва не переиграл голкипера - два сэйва в итоге. Тут же пенальти за игру рукой, и Джанлука Гаэтано развел мяч и вратаря по углам. Лувумбу в еще одной атаке минимально промахнулся. Несколько минут, и его снес страж ворот гостей - еще раз 11-метровый. Йерри Мина направил мяч в левый угол и был точен - 2:0. В ответ Федерико Кьеза прорвался к воротам, а Душан Влахович замкнул прострел, но гол отменен - вне игры. Форвард гостей добился своего по правилам со штрафного, обведя стенку, 2:1. В концовке Кенан Йылдыз слева доставил мяч во вратарскую, а защитник в попытке помешать Аркадишу Милику срезал мяч в сетку - 2:2.

«Кальяри» делит 13-е место, противник - третий.