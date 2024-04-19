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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» успел отыграть два мяча у «Кальяри»

19 Апреля 2024 • 23:48 Комментировать
Кальяри
2:2
Ювентус
окончен

В 33-м туре Серии А «Ювентус» гостил у «Кальяри» и в который раз разочаровал своих болельщиков. Единственное, в чем был перевес у «старой синьоры», - в контроле мяча. В первой трети команды обменялись моментами. Тимоти Веа опасно бил в ближний угол, а Зито Лувумбу в падении едва не переиграл голкипера - два сэйва в итоге. Тут же пенальти за игру рукой, и Джанлука Гаэтано развел мяч и вратаря по углам. Лувумбу в еще одной атаке минимально промахнулся. Несколько минут, и его снес страж ворот гостей - еще раз 11-метровый. Йерри Мина направил мяч в левый угол и был точен - 2:0. В ответ Федерико Кьеза прорвался к воротам, а Душан Влахович замкнул прострел, но гол отменен - вне игры. Форвард гостей добился своего по правилам со штрафного, обведя стенку, 2:1. В концовке Кенан Йылдыз слева доставил мяч во вратарскую, а защитник в попытке помешать Аркадишу Милику срезал мяч в сетку - 2:2.

«Кальяри» делит 13-е место, противник - третий.

Протокол игры  
Кальяри2:2Ювентус
(1:0) Гаэтано Джанлука30'  
(2:0) Мина Йерри36'  
  

62' Влахович Душан (2:1)

90' Доссена Альберто (2:2)

Скуффет СимонеХацидиакос ПантелисМина ЙерриДоссена АльбертоНандес Найтан  60' 79' (Виола Николас ( 79') Ауджелло ТоммазоСулемана Ибрахим 46' (Прати Маттео ( 46') Макумбу АнтуанГаэтано Джанлука 69' (Дейола Алессандро ( 69') Лувумбу Зито  45'Шомуродов Элдор 79' (Дзаппа Габриэле ( 79')
Запасные: Лападула ДжанлукаОберт АдамРадунович БорисМутандва КингстонДи Пардо АлессандроЯнкто ЯкубАрести СимонеВетеска МатеушДентелло ПаулоОристанио Гаэтано
Щесны Войцех  35'Гатти ФедерикоБремер Глейсон  48'Данило ЛуисВеа Тимоти  45' 68' (Маккенни Уэстон ( 68') Алькарас Карлос 46' (Йылдыз Кенан ( 46') Локателли Мануэль 74' (Милик Аркадиуш ( 74') Рабио АдриенКамбьясо АндреаВлахович ДушанКьеза Федерико
Запасные: Ругани ДаниэлеАйлинг СамуэльАлекс СандроДжало ТьягуНиколусси Кавилья ХансПинсольо КарлоКостич ФилипДе Шильо МаттиаПерин Маттиа
19 апреля. Стадион "Сардиния Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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