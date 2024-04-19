Влахович – лидер топ-5 лиг по голам со штрафных за последние два сезона

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович снова поразил ворота ударом со штрафного.
Серб удачно исполнил стандарт на 61-й минуте сегодняшнего матча Серии А против «Кальяри». По сведениям Opta, для Влаховича это уже четвёртый гол прямым ударом со штрафного в чемпионате Италии с начала прошлого сезона – лучший показатель за этот период среди всех игроков пяти ведущих европейских лиг.
Гол Влаховича позволил «Ювентусу» отыграть один мяч, а в концовке встречи гости установили на табло равенство – 2:2.
В общей сложности в активе Влаховича 16 забитых мячей в нынешнем розыгрыше Серии А – второй результат после Лаутаро Мартинеса из «Интера» (23).
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