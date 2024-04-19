​Камада: «Спасибо Тудору за доверие»

Смена тренера в римском «Лацио» сыграла на руку Даити Камаде - японский полузащитник превратился в игрока основного состава, несмотря на то, что при Маурицио Сарри редко попадал на поле в принципе. В игре с «Дженоа» Камада прекрасно разобрался на правом фланге, сделал голевую передачу и «Лацио» выиграл со счётом 1:0.

- Я очень доволен победой, потому что приложил к ней руку. Очень рад тому, что тренер доверяет мне. Я много работал, чтобы заработать это доверие. И сейчас счастлив, что есть возможность играть, - цитирует слова Камады cittaceleste.it.

Камада появился в римском клубе в прошлом году, ранее он выступал за немецкий «Айнтрахт».