​В «Милане» подсчитали потери от вылета из Лиги Европы

Итальянский «Милан» досрочно покинул Лигу Европы в четвертьфинале - руководство клуба рассчитывало добраться хотя бы до финала. И это означает, что еврокубковая кампания принесла клуб меньше денег, чем ожидалось. В общей сложности 55 миллионов евро - 48 за Лигу чемпионов, и всего лишь семь за Лигу Европы.

Это ощутимо меньше, чем в прошлом году, когда «Милан» добрался до полуфинала Лиги чемпионов и заработал 87 миллионов евро. Если же посмотреть ещё раньше, в сезон 2021/2022, то тогда «Милан» заработал 45 миллионов евро, вылетев из Лиги чемпионов уже после группового раунда.