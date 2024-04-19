​«Ювентус» пропустил два года с пенальти в первом тайме - такого не было 20 лет

В итальянском чемпионате начались матчи 33-то тура, «Кальяри» принимает туринский «Ювентус» и уже в первом тайме дважды огорчил подопечных Массимилиано Аллегри - оба раза с пенальти. Известный специалист по отражению одиннадцатиметровых ударов, польский голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны, на сей раз выручить свою команду не сумел.

Как оказалось, «Ювентус» получил два гола с пенальти в свои ворота в первом тайме матча Серии А впервые с сезона 2004/2005.

Следить за событиями матча итальянского чемпионата Серии А между «Кальяри» и «Ювентусом» можно посредством онлайн-трансляции.