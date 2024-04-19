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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» пропустил два года с пенальти в первом тайме - такого не было 20 лет

19 Апреля 2024 • 22:40 Комментировать
Кальяри
2:0
Ювентус
1 5.10 X 3.65 2 1.75
2-й тайм

В итальянском чемпионате начались матчи 33-то тура, «Кальяри» принимает туринский «Ювентус» и уже в первом тайме дважды огорчил подопечных Массимилиано Аллегри - оба раза с пенальти. Известный специалист по отражению одиннадцатиметровых ударов, польский голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны, на сей раз выручить свою команду не сумел.

Как оказалось, «Ювентус» получил два гола с пенальти в свои ворота в первом тайме матча Серии А впервые с сезона 2004/2005.

Следить за событиями матча итальянского чемпионата Серии А между «Кальяри» и «Ювентусом» можно посредством онлайн-трансляции.


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Евро-Футбол.Ру,
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КАЛЬЯРИ ЮВЕНТУС
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