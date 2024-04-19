Тудор: «Второй тайм мне понравился»

В итальянском чемпионате начались матчи 33-то тура, «Лацио» сыграл с «Дженоа» и выиграл с минимальным преимуществом. Это была вторая победа подряд для римлян после недавней смены тренера - место Маурицио Сарри занял Игор Тудор. Хорватский специалист прокомментировал итоги прошедшей игры:

- Мне понравился наш второй тайм. Мы сильно начали его, нам хотелось изменить ситуацию. В первом тайме мы действовали сжато и слишком задумчиво. Хорошо, что удалось прибавить в скорости во второй половине встречи, - цитирует слова Тудора cittaceleste.it.

В следующем туре чемпионата «Лацио» примет «Верону».