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Чемпионат Италии. Серия А

​Джилардино: «Первым таймом доволен, вторым - нет»

19 Апреля 2024 • 22:22 Комментировать
Дженоа
0:1
Лацио

В итальянском чемпионате начались матчи 33-то тура, «Лацио» сыграл с «Дженоа» и выиграл с минимальным преимуществом благодаря голу Луиса Альберто в середине второй половины встречи.

Наставник «Дженоа» Альберто Джилардино прокомментировал итоги игры, ему больше понравился первый тайм в исполнении команды, недели второй.

-- Мы можем быть довольными первым таймом. Может, даже заслуживали преимущество. Во втором тайме куда-то пропали энергия и кураж. Наверное, сказалось то, что предыдущий э матч сыграли тремя днями ранее. Жаль, что получили такой результат, я огорчён, - цитирует слова Джилардино pianetagenoa1893.it.


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