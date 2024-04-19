​Джилардино: «Первым таймом доволен, вторым - нет»

В итальянском чемпионате начались матчи 33-то тура, «Лацио» сыграл с «Дженоа» и выиграл с минимальным преимуществом благодаря голу Луиса Альберто в середине второй половины встречи.

Наставник «Дженоа» Альберто Джилардино прокомментировал итоги игры, ему больше понравился первый тайм в исполнении команды, недели второй.

-- Мы можем быть довольными первым таймом. Может, даже заслуживали преимущество. Во втором тайме куда-то пропали энергия и кураж. Наверное, сказалось то, что предыдущий э матч сыграли тремя днями ранее. Жаль, что получили такой результат, я огорчён, - цитирует слова Джилардино pianetagenoa1893.it.