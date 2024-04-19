Фелипе Андерсон: «Наслаждаюсь каждой минутой в футболке «Лацио»

В итальянском чемпионате начались матчи 33-то тура, «Лацио» сыграл с «Дженоа» и выиграл с минимальным преимуществом благодаря голу Луиса Альберто в середине второй половины встречи. Итоги матча прокомментировал бразильский ветеран римского клуба - Фелипе Андерсон:

- В первом тайме у нас были сложности и много технического брака. Соперник оставлял мало места, играл очень компактно. Во втором тайме нам удалось разыграть свои возможности, и я доволен, что поучаствовал в эпизоде с голом. Я вырос в этой команде и я наслаждаюсь пребыванием в ней, - цитирует слова Андерсона cittaceleste.it.