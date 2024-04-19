«Лацио» реализовал один момент и обыграл «Дженоа»

Появление дополнительной путёвки в Лигу чемпионов от Италии вдохновило «Лацио» на победу над «Дженоа» в матче 33-го тура. Первый тайм получился малособытийным, но его украсил удар через себя Калеба Экубана - в соперника. Перед уходом команд на перерыв он же должен был завершать голом быструю атаку, но минимально промахнулся.
На экваторе второй половины Луис Альберто вывел римлян вперед ударом из пределов штрафной - 0:1.
«Лацио» в итоге теснит «Аталанту» с шестого места, соперник - 12-й.
Протокол игры
|67'Альберто Луис (0:1)
Мартинес Хосеп•Фольякко Алессандро 87'79' (Сабелли Стефано (79') •Де Винтер Кони•Васкес Хоан•Спенс Джед•Френдруп Мортен89' (Торсби Мортен (89') •Стротман Кевин68' (Анкей Дэвид (68') •Гудмундссон Альберт•Кариколь Аарон•Ретеги Матео•Экубан Калеб68' (Бадель Милан (68')
Мандас Христос•Патрик•Казале Николо 16'46' (Романьоли Алессио (46') •Хила Марио•Марушич Адам•Лаццари Мануэль36' (Хюсай Эльсейд (36') •Весино Матиас•Камада Даити•Андерсон Фелипе68' (Катальди Данило (68') • 87'Альберто Луис86' (Ровелла Николо (86') •Кастельянос Валентин68' (Педро Родригес (68')
Запасные: Исаксен Густав•Пеллегрини Лука•Сепе Луиджи
19 апреля. Стадион "Луиджи Феррарис".
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