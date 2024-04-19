«Лацио» реализовал один момент и обыграл «Дженоа»

Появление дополнительной путёвки в Лигу чемпионов от Италии вдохновило «Лацио» на победу над «Дженоа» в матче 33-го тура. Первый тайм получился малособытийным, но его украсил удар через себя Калеба Экубана - в соперника. Перед уходом команд на перерыв он же должен был завершать голом быструю атаку, но минимально промахнулся.

На экваторе второй половины Луис Альберто вывел римлян вперед ударом из пределов штрафной - 0:1.

«Лацио» в итоге теснит «Аталанту» с шестого места, соперник - 12-й.