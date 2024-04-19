Журналист Элефант — о Миранчуке: «В этой «Аталанте» нет абсолютных игроков стартового состава»

Журналист La Gazzetta dello Sport Андреа Элефант оценил выступление хавбека сборной России и итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с английским «Ливерпулем» (0:1).

«С «Ливерпулем» Миранчук смотрелся не очень хорошо. Было много потерь у него, меньше ясности в игре. В этой «Аталанте» нет абсолютных игроков стартового состава. Миранчук — один из четырёх нападающих, которых Гасперини использует чаще всего», — цитирует специалиста Metaratings.

Отмети, что в игре с «Ливерпулем» россиянин провёл на поле 79 минут, после чего был заменён. «Ливерпуль» победил со счётом 1:0, но в 1/2 финала вышла «Аталанта» за счёт крупной победы в первом матче.