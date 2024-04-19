«Интер» летом может подписать Начо

Центральный защитник «Реала» Начо Фернандес может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, в услугах 34-летнего футболиста заинтересован «Интер». При этом отмечается, что итальянскому клубу будет не так просто заполучить испанского футболиста, сам Начо пока не определился, хочет ли остаться в европейском футболе.

Ранее сообщалось, что Начо летом покинет «Реал», поскольку его соглашение со «сливочными» истекает и он станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне воспитанник «Реала» провёл 36 матчей во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями. Стоимость футболиста оценивается в четыре миллиона евро.