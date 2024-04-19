Тренер «Фиорентины» во время матча поцеловался с чужой женой

В четверг вечером «Фиорентина» пробилась в полуфинал Лиги конференций, обыграв на своём поле чешскую «Викторию» с результатом 2:0. Оба гола команда Винченцо Итальяно забила в дополнительное время.

После одного из голов «Фиорентины» Итальяно на радостях поцеловался с журналисткой Ванессой Леонарди. Этот поцелуй попал на камеры, и теперь видео активно обсуждают в Италии и Европе. А всё дело в том, что Итальяно женат, а Леонарди – замужем.

В полуфинале Лиги конференций соперником «Фиорентины» будет «Брюгге». Первый матч между командами пройдёт 2 мая в Италии, а ответный – 9 мая в Бельгии.