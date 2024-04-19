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Чемпионат Италии. Серия А

Тренер «Фиорентины» во время матча поцеловался с чужой женой

19 Апреля 2024 • 17:04 Комментировать

В четверг вечером «Фиорентина» пробилась в полуфинал Лиги конференций, обыграв на своём поле чешскую «Викторию» с результатом 2:0. Оба гола команда Винченцо Итальяно забила в дополнительное время.

После одного из голов «Фиорентины» Итальяно на радостях поцеловался с журналисткой Ванессой Леонарди. Этот поцелуй попал на камеры, и теперь видео активно обсуждают в Италии и Европе. А всё дело в том, что Итальяно женат, а Леонарди – замужем.

В полуфинале Лиги конференций соперником «Фиорентины» будет «Брюгге». Первый матч между командами пройдёт 2 мая в Италии, а ответный – 9 мая в Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Винченцо Итальяно
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