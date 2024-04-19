«Наполи» подпишет полузащитника из Испании

Полузащитник севильского «Бетиса» Гвидо Родригес близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

По информации источника, главным претендентом на хавбека является «Наполи». Неаполитанский клуб может подписать Родригеса бесплатно, поскольку его трудовое соглашение с «Бетисом» рассчитано до завершения нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Гвидо провел 19 матчей, в которых забил два гола.

«Наполи» неудачно проводит нынешний сезон чемпионата Италии. После 32 туров команда занимает лишь восьмое место в турнирной таблице.