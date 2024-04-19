«Наполи» хочет приобрести трансферную цель «Барселоны»

Итальянский «Наполи» нацелился на полузащитника, который интересен каталонской «Барселоне». По информации от Mundo Deportivo, «партенопеи» хотят приобрести Гидо Родригеса из «Бетиса».

Тем не менее, источник сообщает, что спортивный директор «Барселоны» Деку в настоящий момент полностью контролирует ситуацию. Если «сине-гранатовые» окончательно согласуют решение приобрести Родригеса, у них будет больше шансов на трансфер, чему «Наполи».

30-летний Гидо в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании отметился двумя забитыми голами. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость полузащитника в 24 миллиона евро.