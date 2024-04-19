Кьеза может перейти в другой итальянский клуб

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. По информации от Tuttosport, форвард интересен «Роме», тренер которой Даниэле де Росси лично хочет видеть футболиста в своей команде.

«Рома» активно следит за ситуацией с Кьезой. Контракт нападающего с туринским «Ювентусом» истекает летом 2025 года, но Федерико может быть продан уже по окончании нынешнего сезона. Итальянец пока не горит желанием подписывать новое соглашение.

Напомним, Кьеза ранее был интересен клубам из Английской премьер-лиги. К нападающему присматривались «Ливерпуль» и «Ньюкасл». «Трансфермаркт» оценивает Федерико в 40 миллионов евро.