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Чемпионат Италии. Серия А

​Де Росси: «Пиоли - один из самых уважаемых специалистов Италии»

19 Апреля 2024 • 05:20 Комментировать

Римская «Рома» пробилась в полуфинал Лиги Европы, это получилось после удачного выступления в противостоянии с «Миланом». Несмотря на это, наставник римского клуба Даниэле де Росси полон уважения к своему оппоненту - Стефано Пиоли. Он назвал его одним из лучших специалистов в Италии:

- Я не думаю, что он проводит свой последний сезон у руля «Милана». Понятно, что в газетах всякое пишут. Я бы на месте Стефано тоже злился бы, читая газеты. На самом деле Пиоли - один из самых уважаемых специалистов Италии. В том числе мной лично, - цитирует слова де Росси pianetamilan.it.

Пиоли тренирует «Милан» с 2019 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Даниэле Де Росси Стефано Пиоли
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