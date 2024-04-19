​Де Росси: «Пиоли - один из самых уважаемых специалистов Италии»

Римская «Рома» пробилась в полуфинал Лиги Европы, это получилось после удачного выступления в противостоянии с «Миланом». Несмотря на это, наставник римского клуба Даниэле де Росси полон уважения к своему оппоненту - Стефано Пиоли. Он назвал его одним из лучших специалистов в Италии:

- Я не думаю, что он проводит свой последний сезон у руля «Милана». Понятно, что в газетах всякое пишут. Я бы на месте Стефано тоже злился бы, читая газеты. На самом деле Пиоли - один из самых уважаемых специалистов Италии. В том числе мной лично, - цитирует слова де Росси pianetamilan.it.

Пиоли тренирует «Милан» с 2019 года.