Италия может получить сразу шесть мест в Лиге чемпионов на следующий сезон

«Аталанта» прошла английский «Ливерпуль» по сумме двух матчей и вышла в полуфинал Лиги Европы. Это означает, что подопечные Джан Пьеро Гасперини сделали важнейший шаг на пути к победе в турнире, выбив из него одного из самых опасных своих конкурентов.

А победа в турнире приведёт к уникальному достижению - Италия может получить представительство из шести команд в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Это случится, если «Аталанта» не только выиграет Лигу Европы, но и во внутреннем чемпионате не поднимется выше шестого места.

Первые пять команд от Италии, напомним, уже заручились местами в Лиге чемпионов на следующий сезон.