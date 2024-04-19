В Лиге чемпионов Италию могут представить 6 команд – известно условие

В следующем розыгрыше Лиги чемпионов Италию представят как минимум пять команд. Пятое место Серии А стало проходным в главный турнир континента благодаря тому, что итальянцы гарантировали себе место в двойке сильнейших ассоциаций в таблице коэффициентов.

Если при этом «Рома» или «Аталанта» выиграют Лигу Европы, но финишируют ниже пятого места в Серии А, то в следующем розыгрыше Лиги чемпионов выступит шесть команд из Италии. На это обращает внимание телеграм-канал «Первый спорт».

Стоит напомнить, что в следующем сезоне формат Лиги чемпионов будет другим. Вместо группового этапа будет единая лига с восемью турами.