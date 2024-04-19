Мотта выберет клуб позже

Тьяго Мотта хорошо показывает себя у руля «Болоньи», что влечёт за собой интерес к специалисту со стороны более статусных клубов. Впрочем, 41-летний тренер не торопится принимать решение по будущему. Как сообщает авторитетный журналист Руди Галетти, Мотта определится с клубом по завершению сезона.

Слухи ранее связывали Мотту с «Ювентусом», «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной».

«Болонья», с которой в настоящий момент работает Тьяго Мотта, на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице итальянской Серии А, то есть находится в зоне Лиги чемпионов.