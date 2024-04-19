«Аталанта» второй раз в истории сыграет в полуфинале еврокубка

Вечером четверга «Аталанта» из Бергамо в двухматчевом противостоянии четвертьфинала Лиги Европы выбила из турнира «Ливерпуль» (3:1). Таким образом, «Аталанта» лишь во второй раз в своей истории сыграет в полуфинале европейского клубного турнира.

В первый и последний раз до весны 2024 года «Аталанта» играла в полуфинале еврокубка в сезоне-1987/1988, когда выступала в Кубке обладателей кубков. На стадии полуфинала бергамаски уступили победителю того турнира – «Мехелену» из Бельгии.

Больше о конфузе «Ливерпуля» в Италии – в нашем традиционном послематчевом ревью.