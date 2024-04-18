Экс-глава селекционной службы «Аталанты» заявил, что Гасперини не участвует в трансферах клуба

Бывший глава селекционной службы «Аталанты» Ли Конгертон рассказал, какую роль играл наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини в трансферах клуба.

«Он не участвует в покупке или продаже любого из игроков. Всё, что он говорит, это: «Продавайте, кого хотите, но убедитесь, что те игроки, которых вы покупаете, лучше, чем те, которых вы продали», — цитирует специалиста издание Tuttosport.

Стоит отметить, что при Ли Конгертоне итальянскую команду пополнили такие игроки, как Расмус Хойлунд, Адемола Лукман и Эдерсон.

К слову, на данный момент «Аталанта» в первенстве Италии располагается на шестой строчке. Коллектив Гасперини за 31 встречу заработал 51 балл.