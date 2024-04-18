Данило не хочет покидать «Ювентус» в летнее трансферное окно

Игрок обороны «Ювентуса» Данило собирается продолжать выступать за туринский клуб. Об этом информирует известный итальянский журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Как отмечает источник, трудовой договор футболиста рассчитан до середины следующего года, и бразилец намерен его отработать.

В то же время в соглашении Данило есть опция продления ещё на один год, если 32-летний защитник проведёт не менее 50 процентов матчей в следующем сезоне.

Стоит напомнить, что Данило защищает цвета «Ювентуса» с августа 2019 года. Что касается статистики, то в нынешнем сезоне игрок провёл 27 встреч за туринцев во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами.