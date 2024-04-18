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Манчини снова забил «Милану», у Джанлуки по голу в трёх последних играх

18 Апреля 2024 • 22:24 Комментировать
Рома
2:1
Милан
1 2.80 X 3.45 2 2.45
2-й тайм

В матче «Ромы» и «Милана» в рамках ответного противостояния четвертьфинала Лиги Европы УЕФА забит быстрый гол. Его автором стал Джанлука Манчини, защитник римлян.

Удивительно, но этот гол стал для Манчини третьим в трёх последних матчах. Ранее он забивал 6 апреля в ворота «Лацио» в Серии А (1:0) и в первом матче четвертьфинала ЛЕ с «Миланом» на «Сан-Сиро» (1:0). Блестящая статистика для игрока обороны.

Но в этой паре ещё далеко не всё окончено. Следить за текстовой трансляцией битвы «Ромы» и «Милана» можно на нашем портале. Общий счёт пока что – 2:0 в пользу столичного коллектива.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Джанлука Манчини

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РОМА МИЛАН
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