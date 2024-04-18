Аллегри отреагировал на слухи об увольнении из «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий по поводу слухов о своём уходе из клуба.

«Слухи? Мы нормально живём с ними. Это не первый раз, когда в этот период появляются слухи Нам нужно сосредоточиться. На дворе апрель, мы боремся за Кубок Италии и можем финишировать в топ-4. Мы хотим выполнить наши цели.

Прямо сейчас я думаю только о наших целях. Мы работаем над тем, чтобы «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии и сыграл в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Как только цели будут выполнены, клуб примет решение о стратегии на будущее», - сказал Аллегри журналистам.

В пятницу, 19 апреля, «Ювентус» проведёт гостевой матч против «Кальяри».