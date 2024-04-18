«Наполи» договорился со вторым после Мбаппе бомбардиром Лиги 1

«Наполи» работает над усилением состава команды в летнее трансферное окно. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, клуб Серии А договорился о контракте с нападающим «Лилля» Джонатаном Дэвидом. 24-летний канадец уже сказал «Наполи» «да», его зарплата в итальянском топ-клубе составит 3 миллиона евро в год.

Прямо сейчас Джонатан Дэвид является вторым лучшим бомбардиром чемпионата Франции после Килиана Мбаппе. Канадский форвард в текущем сезоне Лиги 1 наколотил 16 голов.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джонатана Дэвида в 50 миллионов евро.