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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри оценил тренерскую карьеру Раньери

18 Апреля 2024 • 12:58 Комментировать
Кальяри
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Ювентус
19.04 21:45

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил карьеру своего коллеги из «Кальяри» Клаудио Раньери. 72-летний специалист ранее объявил, что после ухода из своего нынешнего клуба объявит о завершении тренерской карьеры.

«Раньери – это тренер, который посвятил футболу много лет и добился важных результатов. Он заслуживает поздравлений. Особенно за то, как справился с трудными для «Кальяри» моментами в этом сезоне», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

Раньери тренировал в такие клубы, как «Интер», «Рома», «Наполи», «Ювентус», мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси». Тем не менее, главного успеха итальянец достиг во главе «Лестера», с которым в 2016 году сенсационно выиграл Английскую премьер-лигу.

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Ювентус Клаудио Раньери Кальяри Массимилиано Аллегри ещё теги

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