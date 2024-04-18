Аллегри оценил тренерскую карьеру Раньери

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил карьеру своего коллеги из «Кальяри» Клаудио Раньери. 72-летний специалист ранее объявил, что после ухода из своего нынешнего клуба объявит о завершении тренерской карьеры.

«Раньери – это тренер, который посвятил футболу много лет и добился важных результатов. Он заслуживает поздравлений. Особенно за то, как справился с трудными для «Кальяри» моментами в этом сезоне», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

Раньери тренировал в такие клубы, как «Интер», «Рома», «Наполи», «Ювентус», мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси». Тем не менее, главного успеха итальянец достиг во главе «Лестера», с которым в 2016 году сенсационно выиграл Английскую премьер-лигу.