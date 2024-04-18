В «Роме» приняли решение по де Росси

Пресс-служба «Ромы» опубликовала официальное заявление касательно будущего главного тренера команды Даниэле де Росси.

Как сообщается на официальном сайте столичного клуба, де Росси провел встречу с владельцами клуба. По ее итогам было принято решение о том, что Даниэле продолжит занимать пост главного тренера команды в следующем сезоне.

Напомним, что итальянский специалист сменил у руля римского коллектива звездного португальца Жозе Моуринью. После 31 матча Серии А «Рома» набрала 55 баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице.