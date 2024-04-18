Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

В «Роме» приняли решение по де Росси

18 Апреля 2024 • 11:17 Комментировать

Пресс-служба «Ромы» опубликовала официальное заявление касательно будущего главного тренера команды Даниэле де Росси.

Как сообщается на официальном сайте столичного клуба, де Росси провел встречу с владельцами клуба. По ее итогам было принято решение о том, что Даниэле продолжит занимать пост главного тренера команды в следующем сезоне.

Напомним, что итальянский специалист сменил у руля римского коллектива звездного португальца Жозе Моуринью. После 31 матча Серии А «Рома» набрала 55 баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Даниэле Де Росси
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Бавария» выбрала нового тренера Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» Анчелотти обратился к Хаби Алонсо после чемпионства «Байера» Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью» Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо Анчелотти назвал одного из самых опасных игроков «Манчестер Сити»
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой»
Спортивные новости
Вице-президент КХЛ сравнил «Локомотив» и «Металлург» «Трудный сезон»: Канарейкин высказался об игре Овечкина Экс-тренер сборной России — о финале Кубка Гагарина «Шансы у обеих команд равные» Канарейкин: «Не думаю, что серия в финале Кубка Гагарина будет долгой» «Лучше больше отдохнуть, чем сыграть семь матчей и сразу включаться в мощную зарубу»: Рыбин – о финале Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Апреля
11:17 · Италия. Серия А
В «Роме» приняли решение по де Росси
04:19 · Италия. Серия А
​Сакки: «Темперамент Леау генетический»
03:21 · Италия. Серия А
​Таккинарди расстроен сезоном «Ювентуса»
01:41 · Италия. Серия А
​Леау: «Нас ждут важнейшие матчи сезона»
00:47 · Италия. Серия А
​Леау: «Когда ты в «Милане», всегда приходится справляться с критикой»
00:12 · Италия. Серия А
​Леау: «В Италии я научился другому футболу»
00:07 · Италия. Серия А
​Раньери получил специальный приз в Италии
17 Апреля
23:36 · Италия. Серия А
«Лацио» продлил контракт с одним из важных игроков официально
23:29 · Италия. Серия А
​«Интер» и «Милан» положили глаз на талант из «Альмерии»
20:46 · Италия. Серия А
Н’Дика выписан из больницы, игроку «Ромы» стало плохо в недавнем матче
18:55 · Италия. Серия А
«Интер» не стал чемпионом, но уже планирует праздник
17:49 · Италия. Серия А
Де Росси рассказал о состоянии Н’Дика, которому стало плохо во время матча
17:34 · Англия. Премьер-лига
Дибала интересен двум суперклубам 1
16:23 · Италия. Серия А
Хвича пропустил тренировку «Наполи» - клуб назвал причину
16:16 · Англия. Премьер-лига
Агент Жоржиньо отреагировал на слухи об интересе «Ювентуса» и «Фиорентины»
Все новости
Рекомендуем