​Сакки: «Темперамент Леау генетический»

Бывший наставник «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки, конечно же, внимательно следит за выступлениями клуба сегодня. Он прокомментировал нестабильные выступления португальского лидера «Милана» Рафаэла Леау. По его словам, одной из причин может быть темперамент игрока:

- Темперамент Леау генетический. Отсюда и падения, отсюда и взлёты. Он может стать топ-игроком, потенциал есть, но для этого надо перестать икать. Он должен выиграть войну с самим собой, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

Леау выступает за итальянский клуб с 2019 года, до этого он провёл сезон во Франции.