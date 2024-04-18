​Таккинарди расстроен сезоном «Ювентуса»

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Алессио Таккинарди расстроен тем, как для клуба складывается сезон - особенно вторая его половина. Он пояснил, что именно ему не нравится:

- Я ждал роста, прогресса, но после игры с «Эмполи» всё только ухудшается. Выступления нестабильны, хорошо сыграли с «Интером», а потом этот провал с «Эмполи». «Ювентус» не восхищает меня, не возникает желания обязательно смотреть его матчи. Я, как и все фанаты, продолжаю поддерживать клуб, надеяться на лучшее, но это всё не приходит, - цитирует слова Таккинарди fcinter1908.it.

Сейчас «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.