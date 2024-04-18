​Леау: «Нас ждут важнейшие матчи сезона»

Итальянскому «Милану» предстоит попробовать задержаться в Лиге Европы, команде Стефано Пиоли предстоит ответный матч с «Ромой» после поражения в первой игре со счётом 0:1. Лидер команды, португальский нападающий Рафаэл Леау, считает следующие два матча важнейшими в сезоне - помимо «Ромы», это будет встреча с лидером чемпионата Италии и без пары минут чемпионом страны «Интером».

- После «Сассуоло» у нас был разговор в раздевалке, мы все понимаем важность предстоящих матчей. Это будут два ключевых матча сезона, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Леау выступает за свой нынешний клуб с 2019 года.