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Чемпионат Италии. Серия А

​Леау: «Нас ждут важнейшие матчи сезона»

18 Апреля 2024 • 01:41 Комментировать

Итальянскому «Милану» предстоит попробовать задержаться в Лиге Европы, команде Стефано Пиоли предстоит ответный матч с «Ромой» после поражения в первой игре со счётом 0:1. Лидер команды, португальский нападающий Рафаэл Леау, считает следующие два матча важнейшими в сезоне - помимо «Ромы», это будет встреча с лидером чемпионата Италии и без пары минут чемпионом страны «Интером».

- После «Сассуоло» у нас был разговор в раздевалке, мы все понимаем важность предстоящих матчей. Это будут два ключевых матча сезона, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Леау выступает за свой нынешний клуб с 2019 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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