​Леау: «Когда ты в «Милане», всегда приходится справляться с критикой»

Рафаэл Леау - один из самых любимых и высоко ценимых игроков «Реала», но в то же время и один из самых критикуемых. Итальянские журналисты спросили Леау, как ему удаётся справляться с этой критикой.

- Я нормально отношусь к критике, потому что в «Милане» она всегда присутствует. Но я считаю, что это давление оказывает положительное влияние на игроков, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Рафаэл Леау выступает за свой нынешний клуб с 2019 года, ранее он успел поиграть в лиссабонском «Спортинге», а также провёл сезон во французском «Лилле». В 2022 году он стал чемпионом Италии в составе «Милана».