​Леау: «В Италии я научился другому футболу»

Выступающий за «Милан» Рафаэл Леау ничем особым не выделялся до своего появления в Италии, но в составе «россонери» он уже успел стать чемпионом страны и зарекомендовал себя как один из лучших игроков чемпионата. По словам Леау, он научился другому типу футбола в Италии:

- Мне кажется, что я многому научился в Италии, я познал другой футбол. И я стараюсь учиться чему-то новому каждый день, - цитирует слова португальского нападающего pianetamilan.it.

Ранее Леау выступал в Португалии за «Спортинг», а также провёл сезон во французском «Лилле». За «Милан» Рафаэл выступает с 2019 года.