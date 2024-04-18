​Раньери получил специальный приз в Италии

Наставник «Кальяри» Клаудио Раньери получил награду в Италии - он признан главным «тренером-джентльменом» в итальянском футболе в сезоне 2022/2023. Раньери перехватил пальму первенства в этой номинации у Стефано Пиоли, который выигрывал этот приз в 2022 году.

Большое впечатление на жюри произвели воззвания Раньери во время матчей «Кальяри» с «Бари» за право выхода в Серию А - после гола своих подопечных Раньери обратился к болельщикам и призвал их праздновать, не оскорбляя соперника.

Напомним, что Раньери возглавил «Кальяри» чуть более года назад, перед этим он тренировал английский «Уотфорд».