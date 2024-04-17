Вингер «Лацио» Маттиа Дзакканьи подписал новый контракт с клубом.

28-летний футболист заключил с римлянами соглашение, рассчитанное до середины 2029 года, о чём сообщила пресс-служба «орлов». Прежний договор итальянца истекал по окончании следующего сезона.

Маттиа Дзакканьи выступает за «Лацио» с 2021 года. В июле 2022 года он был выкуплен у «Вероны» за 7 млн евро.

В общей сложности на счету игрока 20 забитых мячей и 18 результативных передач в 112 матчах за столичный коллектив во всех турнирах. В текущей кампании Дзакканьи стал автором пяти взятий ворот и одного голевого паса, проведя 31 поединок.