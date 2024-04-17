​«Интер» и «Милан» положили глаз на талант из «Альмерии»

Испанская «Альмерия», скорее всего, покинет высший свет испанского футбола, а потому команда уже готовится к расставанию со своими лучшими игроками. На защитника Марка Пубиля, который год тому назад перебрался в «Альмерию» из «Леванте», положили глаз сразу два итальянских гранда - «Интер» и «Милан».

Вопрос в том, кто сколько готов заплатить - Марк достался «Альмерии» за пять миллионов евро, но сейчас его цена на рынке значительно выросла, сообщает Tuttmercatoweb. «Интер» видит его в качестве возможного сменщика Дензеля Дюмфриза, а «Милан» присматривает замену для Давиде Калабрии, если тот всё-таки покинет клуб.