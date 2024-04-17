Н’Дика выписан из больницы, игроку «Ромы» стало плохо в недавнем матче

Эван Н'Дика, игрок обороны римской «Ромы» выписан из больницы. Новостью делится Football Italia.

Напомним, что оборонец потерял сознание во время недавнего матча «Ромы» с «Удинезе» в Серии А. Тогда на табло горел счёт 1:1, матч будет доигран из-за этого инцидента позднее.

В медучреждении футболист прошёл медобследование, оно не выявило у него проблем с сердцем. В ближайшие дни игрок будет отдыхать и набираться сил. Появление Эвана в ближайшем матче «Ромы» с «Миланом» исключено.

Дополнительные тесты для проверки состояния его лёгких Эван пройдёт в грядущий понедельник, 22 апреля.

Де Росси рассказал о состоянии Н’Дика