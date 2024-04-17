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Чемпионат Италии. Серия А

Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд

17 Апреля 2024 • 20:36 Комментировать (1)

Звёздный нападающий Криштиану Роналду выиграл суд против своего бывшего клуба – «Ювентуса». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, суд постановил, что туринский клуб должен выплатить Роналду 19,5 миллиона евро. Речь идёт о части зарплаты, которую Роналду не получил от клуба в период пандемии коронавируса.

Криштиану Роналду выступал за «Ювентус» в 2018-2021 годах. За этот период португалец провёл за туринский клуб 134 официальных матча, в которых записал на свой счёт 101 гол и 22 результативных паса на партнёров.

В настоящий момент 39-летний Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

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Ювентус Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
17 Апреля 2024 в 21:24
Как раз вчера смотрел видео очерк о Садио Мане , он когда подался как и португальское чувырло к арабам я был очень удивлен , неожиданно было , в расцвете сил и игрок самобытный , а когда посмотрел то стало все на свои места ста , оказывается этот парень деревню в которой он родился превращает в город , построил больницу , школу , дороги и каждой семье выплачивает ежемесячно по 76 долларов , может насчет суммы ошибся , очень быстро говорили не все улавливал , английский знаю так себе . Вот о ком и о чем нужно писать а не про ушлепана португальского .
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