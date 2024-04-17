Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд

Звёздный нападающий Криштиану Роналду выиграл суд против своего бывшего клуба – «Ювентуса». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, суд постановил, что туринский клуб должен выплатить Роналду 19,5 миллиона евро. Речь идёт о части зарплаты, которую Роналду не получил от клуба в период пандемии коронавируса.

Криштиану Роналду выступал за «Ювентус» в 2018-2021 годах. За этот период португалец провёл за туринский клуб 134 официальных матча, в которых записал на свой счёт 101 гол и 22 результативных паса на партнёров.

В настоящий момент 39-летний Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».