Де Росси рассказал о состоянии Н’Дика, которому стало плохо во время матча

На выходных матч «Удинезе» - «Рома» был прерван, поскольку защитник римской команды Эван Н’Дика почувствовал себя плохо. Многие опасались, что у футболиста проявились проблемы с сердцем, но на самом деле он получил травму грудной клетки. Комментарий по поводу состояния Н’Дика дал тренер «Ромы» Даниэле де Росси.

«С ним всё хорошо. Коллапс лёгкого – это болезненная вещь, но, к счастью - если можно так сказать - это не та проблема, которой мы так боялись.

Решение не доигрывать матч? Это было единогласное, нормальное решение. Ни один из моих подопечных не хотел продолжать игру, поскольку были подозрения на сердечный приступ», - сказал де Росси журналистам.

«Рома» сделала заявление по Н’Дика – футболисту стало плохо во время матча