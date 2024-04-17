Хвича пропустил тренировку «Наполи» - клуб назвал причину

Атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия пропустил утреннюю тренировку «Наполи» в среду. На официальном сайте действующих чемпионов Италии сообщается о том, что Хвича не тренировался из-за гастроэнтерита.

Ближайший матч Серии А «Наполи» проведёт в субботу, 20 апреля, - против «Эмполи» на выезде. Пока сложно сказать, сможет ли Кварацхелия помочь команде в этом поединке.

В сезоне 2023/2024 Хвича Кварацхелия провёл 40 официальных матчей, в которых забил десять голов и отдал восемь голевых передач на партнёров.

«Наполи» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.