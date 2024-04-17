Вингер «Лацио» Маттиа Дзакканьи собирается подписать новый долгосрочный контракт с клубом. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, новый трудовой договор Дзакканьи с «Лацио» будет рассчитан до лета 2029 года.

— Мы согласовали условия с Дзакканьи. Договор скоро будет подписан. Он очень хотел остаться, — передает слова спортивного директора «Лацио» Мариано Фабиани инсайдер Романо.

В текущем сезоне 28-летний итальянец принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил пять мячей и записал в свой актив один ассист.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Дзакканьи в 22 миллиона евро.