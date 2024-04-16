​Амрабат заинтересовал «Милан»

Марокканский защитник Софьян Амрабат не прижился в Англии и вернётся в Италию, в «Фиорентину». Интерес к нему уже проявлял туринский «Ювентус», но есть ещё один большой клуб Серии А, который хочект видеть у себя Амрабата.

Речь идёт о «Милане» - Златан Ибрагимович, как сообщает Calciomercto.it, считает Амрабата очень важным потенциальным приобретением для своего клуба. Пока неясны финансовые условия - «Манчестер Юнайтед» должен был выкупить его за 20 миллионов, но не стал этого делать. Скорее всего, предложение «Милана» будет скромнее.

Амрабат выступает за «Фиорентину» с 2020 года.