Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Амрабат заинтересовал «Милан»

16 Апреля 2024 • 23:55 Комментировать

Марокканский защитник Софьян Амрабат не прижился в Англии и вернётся в Италию, в «Фиорентину». Интерес к нему уже проявлял туринский «Ювентус», но есть ещё один большой клуб Серии А, который хочект видеть у себя Амрабата.

Речь идёт о «Милане» - Златан Ибрагимович, как сообщает Calciomercto.it, считает Амрабата очень важным потенциальным приобретением для своего клуба. Пока неясны финансовые условия - «Манчестер Юнайтед» должен был выкупить его за 20 миллионов, но не стал этого делать. Скорее всего, предложение «Милана» будет скромнее.

Амрабат выступает за «Фиорентину» с 2020 года.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Софьян Амрабат
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ Назван человек, с которым у Абаскаля возникали конфликты в «Спартаке» Салихова выбрала нового главного тренера в «Спартак» «Бавария» выбрала нового тренера
«Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой» Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании
Спортивные новости
Надаль вернулся на корт и победил Коболли на турнире в Барселоне Рублёв проиграл четвёртый подряд матч и покинул турнир в Барселоне Майкл Чендлер заявил, что UFC может ввести новый пояс для его боя против Макгрегора КХЛ огласила лучших игроков 1/2 финала Кубка Гагарина «Металлург» победил «Автомобилист» и вышел в финал Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
16 Апреля
23:55 · Италия. Серия А
​Амрабат заинтересовал «Милан»
22:24 · Италия. Серия А
«Милан» принял решение по будущему капитана Калабрии
22:16 · Италия. Серия А
В Италии оценили вероятность назначения Аллегри в «Наполи»
21:26 · Италия. Серия А
«Милан» сделает предложение «Монако» по Фофана слухи
20:48 · Италия. Серия А
В Италии объяснили, почему Миранчук сел на скамейку «Аталанты»
18:47 · Италия. Серия А
В «Болонье» подтвердили тяжёлую травму Фергюсона, шотландец не сыграет на Евро официально
14:20 · Италия. Серия А
Капелло оценил Гринвуда как цель «Ювентуса»
13:00 · Германия. Бундеслига
«Наполи» хочет арендовать защитника «Баварии»
12:38 · Италия. Серия А
Капелло: «Ювентусу» летом нужно купить 4 топ-игроков, чтобы бросить вызов «Интеру» 2
12:25 · Италия. Серия А
Аллегри летом может возглавить другой топ-клуб Серии А 3
10:51 · Италия. Серия А
«Милан» может уволить Пиоли до выходных - названо условие 1
10:42 · Италия. Серия А
Гендиректор «Милана» Фурлани рассказал подробности о сделке по Зиркзее
09:42 · Италия. Серия А
Фелипе Андерсон не перейдёт в «Ювентус» 1
08:58 · Италия. Серия А
«Милан» прекратил переговоры с Конте 1
06:31 · Италия. Серия А
​Фурлани: «Работа Пиоли оценивается по итогам сезона, а не одного матча»
Все новости
Рекомендуем