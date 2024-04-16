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Чемпионат Италии. Серия А

В Италии оценили вероятность назначения Аллегри в «Наполи»

16 Апреля 2024 • 22:16 Комментировать
Кальяри
...
Ювентус
19.04 21:45

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, по слухам, может получить должность в «Наполи».

Наставник «бьянконери» с высокой вероятностью покинет свой пост по окончании сезона. По некоторым данным, кандидатура специалиста интересна «Наполи». Впрочем, как информирует Tuttosport, на текущий момент эти сведения не имеют никаких подтверждений. Приоритетом для Аллегри остаётся «Ювентус», и агенты специалиста сейчас не рассматривают предложения от других клубов. Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис предпочитает варианты с назначением Антонио Конте (безработный), Винченцо Итальяно («Фиорентина») или Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»).

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Ювентус Аурелио Де Лаурентис Массимилиано Аллегри Наполи ещё теги

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