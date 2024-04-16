Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана находится в списке игроков, которых желает приобрести итальянский топ-клуб – «Милан». Об этом сообщает Calciomercato. Летом миланцы планируют сделать монегаскам предложение по игроку.

По информации источника, руководство «россонери» рассматривает возможность приобретения француза как рассчитанный риск, который со временем может принести адекватные дивиденды.

Фофана – центральный полузащитник в самом расцвете сил. Футболисту 25 лет, контракт связывает его с «Монако» до лета следующего года. В этом сезоне у него 29 матчей, в которых хавбек забил два гола и оформил три ассиста.