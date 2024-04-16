В Италии объяснили, почему Миранчук сел на скамейку «Аталанты»

Полузащитник Алексей Миранчук перестал попадать в стартовый состав «Аталанты» потому, что его конкуренты за место на поле на данный момент выглядят предпочтительнее. Такую точку зрения высказал итальянский обозреватель Андреа Элефант.

По его мнению, в последнее время Джампьеро Гасперини видит в основе Джанлуку Скамакку и Шарля де Кетеларе, сообщает Metaratings.ru.

В последней встрече «Аталанты» против «Вероны» Миранчук вышел на поле во втором тайме. Его команда вела по ходу матча 2:0, однако растеряла преимущества и сыграла вничью (2:2).

Всего в сезоне-2023/2024 Алексей провёл 31 матч во всех клубных турнирах и трижды поразил ворота соперников.