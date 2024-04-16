Капелло оценил Гринвуда как цель «Ювентуса»

Известный тренер Фабио Капелло высоко оценил нападающего Мэйсона Гринвуда. Капелло считает, что этот футболист должен рассматриваться «Ювентусом», когда клуб строит планы по усилению состава.

«Я слышал о Гринвуде. Талантливый игрок «Манчестер Юнайтед», на которого повлияли личные проблемы, но, похоже, он переродился в «Хетафе». В его качествах сомнений нет», - сказал Капелло La Gazzetta dello Sport.

За «Хетафе» Гринвуд выступает в аренде – права на 22-летнего нападающего принадлежат «Манчестер Юнайтед». В прошлом году английский клуб решил не восстанавливать Мэйсона в первой команде, хотя обвинения в насилии были с него сняты.