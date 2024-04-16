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Капелло оценил Гринвуда как цель «Ювентуса»

16 Апреля 2024 • 14:20 Комментировать

Известный тренер Фабио Капелло высоко оценил нападающего Мэйсона Гринвуда. Капелло считает, что этот футболист должен рассматриваться «Ювентусом», когда клуб строит планы по усилению состава.

«Я слышал о Гринвуде. Талантливый игрок «Манчестер Юнайтед», на которого повлияли личные проблемы, но, похоже, он переродился в «Хетафе». В его качествах сомнений нет», - сказал Капелло La Gazzetta dello Sport.

За «Хетафе» Гринвуд выступает в аренде – права на 22-летнего нападающего принадлежат «Манчестер Юнайтед». В прошлом году английский клуб решил не восстанавливать Мэйсона в первой команде, хотя обвинения в насилии были с него сняты.

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Фабио Капелло Ювентус Манчестер Юнайтед Хетафе Мэйсон Гринвуд ещё теги
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