Капелло: «Ювентусу» летом нужно купить 4 топ-игроков, чтобы бросить вызов «Интеру»

Бывший тренер туринского «Ювентуса» Фабио Капелло рассказал, что нужно команде для борьбы за чемпионский титул Серии А в следующем сезоне. Итальянец призвал «старую синьору» как следует поработать на летнем трансферном рынке.

«Ювентусу» летом нужно купить 4 топ-игроков, чтобы бросить вызов «Интеру» в следующем сезоне. Спортивный директор Джунтоли должен показать себя на трансферном рынке», – цитирует Капелло La Gazzetta dello Sport.

Напомним, «Ювентусу» необходимо набрать 7 очков в оставшихся 6 матчах Серии А, чтобы обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Летом в клубе может состояться смена тренера: есть вероятность, что вместо Массимилиано Аллегри придёт Тьяго Мотта из «Болоньи».