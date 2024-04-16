Аллегри летом может возглавить другой топ-клуб Серии А

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри летом может возглавить другой топ-клуб из итальянской Серии А. Действующий контракт специалиста со «старой синьорой» истекает в июне 2025 года, но стороны могут расстаться уже по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает неаполитанское издание Il Mattino, Аллегри в случае ухода из «Ювентуса» сразу же может возглавить «Наполи». По информации от источника, президент «партенопеи» Аурелио де Лаурентис поддерживает эту идею. Сторонником Массимилиано также является новый спортивный директор «Наполи» Джованни Манна, который отработал с Аллегри несколько лет в «Ювентусе».