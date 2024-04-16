Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» может уволить Пиоли до выходных - названо условие

16 Апреля 2024 • 10:51 Комментировать

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли может в ближайшие дни потерять работу. Как информирует Gazzetta dello Sport, специалиста собираются уволить, если команда вылетит от «Ромы» в Лиге Европы.

В первом матче ¼ финала «россонери» потерпели поражение со счетом 0:1. Ответная встреча состоится в четверг, 18 апреля. Если миланский гранд пробьется в полуфинал еврокубка, то будущему Пиоли ничего не угрожает.

Напомним, что Стефано занимает пост главного тренера «Милана» с 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между 58-летним специалистом и «россонери» рассчитан до конца июня 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» Стало известно, какую команду может возглавить Клопп Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» Салихова выбрала нового главного тренера в «Спартак»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
Спортивные новости
«Металлург» победил «Автомобилист» и вышел в финал Кубка Гагарина Стали известны имена трёх кандидатов на замену Льюису Хэмилтону в «Мерседесе» Пивоварова: «Сейчас печально наблюдать за результатами Рублёва» Пивоварова: «Медведев с начала сезона не казался лидером» Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Апреля
10:51 · Италия. Серия А
«Милан» может уволить Пиоли до выходных - названо условие
10:42 · Италия. Серия А
Гендиректор «Милана» Фурлани рассказал подробности о сделке по Зиркзее
09:42 · Италия. Серия А
Фелипе Андерсон не перейдёт в «Ювентус»
08:58 · Италия. Серия А
«Милан» прекратил переговоры с Конте 1
06:31 · Италия. Серия А
​Фурлани: «Работа Пиоли оценивается по итогам сезона, а не одного матча»
04:04 · Италия. Серия А
​Фурлани: «Мы очень рады, что Леау с нами»
15 Апреля
23:40 · Италия. Серия А
«Аталанта» растранжирила задел в два мяча в игре с аутсайдером 1
23:13 · Италия. Серия А
Гасперини дал Миранчуку полчаса в матче с «Вероной»
21:34 · Италия. Серия А
«Фиорентина» с «Дженоа» забили по голу
21:15 · Италия. Серия А
«Аталанта» - «Верона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
20:57 · Италия. Серия А
Миранчук снова не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч Серии A
20:51 · Италия. Серия А
«Рома» сделал заявление по Н’Дика – футболисту стало плохо во время матча
17:47 · Италия. Серия А
Йылдыз продлит контракт с «Ювентусом» и сменит агента
17:22 · Италия. Серия А
Игрок «Ромы» Н’Дика почувствовал себя плохо не из-за сердечного приступа
17:09 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Болоньи» слухи
Все новости
Рекомендуем