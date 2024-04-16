«Милан» может уволить Пиоли до выходных - названо условие

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли может в ближайшие дни потерять работу. Как информирует Gazzetta dello Sport, специалиста собираются уволить, если команда вылетит от «Ромы» в Лиге Европы.

В первом матче ¼ финала «россонери» потерпели поражение со счетом 0:1. Ответная встреча состоится в четверг, 18 апреля. Если миланский гранд пробьется в полуфинал еврокубка, то будущему Пиоли ничего не угрожает.

Напомним, что Стефано занимает пост главного тренера «Милана» с 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между 58-летним специалистом и «россонери» рассчитан до конца июня 2025 года.