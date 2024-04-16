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Фелипе Андерсон не перейдёт в «Ювентус»

16 Апреля 2024 • 09:42 Комментировать
Дженоа
...
Лацио
19.04 19:30

Полузащитник Фелипе Андерсон отклонил предложение «Ювентуса» и вернётся на родину, сообщает в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

По словам журналиста, ещё неделю назад игрок вёл переговоры с туринцами, которые были готовы предложить ему соглашение сроком на три года, однако в итоге футболист сослался на семейные обстоятельства, которые вынуждают его вернуться в Бразилию.

Так, стало известно о том, что Андерсон уже подписал контракт с «Палмейрасом».

Действующее соглашение 31-летнего бразильца с «Лацио» истекает 30 июня 2024 года. В последние полгода он имел право вести переговоры с другими клубами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Палмейрас Фелипе Андерсон ещё теги

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