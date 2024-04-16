​Фурлани: «Работа Пиоли оценивается по итогам сезона, а не одного матча»

После неудачи «Милана» в игре с «Ромой» вновь возникли вопросы по поводу Стефано Пиоли, контракт которого подходит к своему завершению. Однако руководство «Милана» уверяет, что принимать решение будет по итогам всего сезона, а не по результату одного матча. Так заявил Джорджо Фурлани, .администратор клуба.

- Судить о работе тренера по одному матчу несправедливо, мы судим по всему сезону. Посмотрим, как закончится сезон, мы уверены в нашем тренере, - цитирует слова Фурлани pianetamilan.it.

Пиоли тренирует «Милан» с 2019 года. Он привёл клуб к титулу чемпиона Италии в 2022 году.